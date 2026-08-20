Sky, il Como formulerà la seconda offerta per Kean domani

Sky, il Como formulerà la seconda offerta per Kean domaniFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Ad oggi non risultano altre offerte del Como per Kean dopo quella di lunedì scorso. Ma secondo quanto riporta Sky Sport, dovrebbe essere domani la giornata giusta per formulare la seconda offerta, quella con una cifra giusta per convincere la Fiorentina. Tre giorni fa infatti il Como ha offerto 30 milioni, cifra considerata troppo bassa dai viola e dunque rifiutata.