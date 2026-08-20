Calciomercato Sondaggi del Genoa per Mandragora: ecco la strategia dei rossoblù

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Il Genoa si informa su Mandragora: De Rossi lo stima profondamente. Possibile offerta dei rossoblù in caso di addio di Frendrup

Il Genoa è molto interessato a Rolando Mandragora. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, il club rossoblù ha manifestato il suo interesse con i suoi procuratori nel mese di luglio attraverso dei sondaggi esplorativi e non è da escludere che nei prossimi giorni possa tornare alla carica. La stima di Daniele De Rossi per il centrocampista della Fiorentina è nota, ma, nel caso, i liguri dovranno prima sfoltire il centrocampo.

La strategia del Genoa per Mandragora

In particolare, se i Grifoni cedessero Morten Frendrup, potrebbero nuovamente farsi avanti per il classe ’97 ex Torino. Da escludere che l’operazione si sviluppi nelle ultimissime ore di calciomercato, anche perché il tecnico viola Fabio Grosso considera Mandragora un giocatore di sicura affidabilità e non se ne priverebbe così a cuor leggero. Per questo motivo, eventuali sviluppi andrebbero valutati con attenzione nei prossimi giorni.