Quanto vale il brand Fiorentina? 57 milioni secondo lo studio di "Brand Finance"

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Quanto valgono i brand calcistici? Tanto quelli spagnoli, con Real e Barcellona in testa alla particolare classifica con oltre 2 miliardi di valore, con le italiane fuori dalla top 10 ma con 5 big tra il 12° posto (Inter) e il 24° (Roma) mentre la Fiorentina rimane fuori anche dalla top 50, con un valore di 57 milioni. E' quanto emerge dallo studio di Brand Finance, la società leader mondiale nella valutazione dei marchi. Il risultato emerge dalla nuova edizione dello studio che prende in considerazione la forza del brand come la capacità di influenzare le scelte e le opinioni dei tifosi, sia dal punto di vista economico.

Si legge su "calcio e finanza" che "il Real Madrid mantiene per il terzo anno consecutivo la posizione di brand calcistico di maggior valore al mondo, con un valore del marchio in crescita del 25% a 2,4 miliardi di euro. Il Barcellona occupa il secondo posto in questa particolare classifica, con un valore del brand in aumento del 15% a 2 miliardi di euro. La crescita è stata sostenuta dal ritorno allo Spotify Camp Nou dopo oltre due anni di assenza, oltre che dalla conquista di due titoli consecutivi della Liga sotto la guida di Hansi Flick". Sul podio anche l'Arsenal.

TOP 10

Real Madrid – 2,4 miliardi di euro (+25%)

Barcellona – 2 miliardi di euro (+15%)

Arsenal – 1,5 miliardi di euro (+28%)

Bayern Monaco – 1,5 miliardi di euro (+21%)

PSG – 1,5 miliardi di euro (+10%)

Manchester City – 1,5 miliardi di euro (+3%)

Liverpool – 1,5 miliardi di euro (+5%)

Manchester United – 1,4 miliardi di euro (+15%)

Chelsea – 955 milioni di euro (-1%)

Borussia Dortmund – 664 milioni di euro (+8%)

Italiane: gerarchie ribaltate

Come detto guida la classifica delle italiane l'Inter con una crescita del 22% a 585 milioni di euro. La Juve da prima è passata a terza italiana, pagando una classifica deficitaria senza Champions. Il Milan ha invece fatto il salto maggiore

Inter – 12° posto, 585 milioni di euro (+22%)

Milan – 14° posto, 514 milioni di euro (+28%)

Juventus – 16° posto, 419 milioni di euro (-17%)

Napoli – 20° posto, 249 milioni di euro (+4%)

Roma – 24° posto, 215 milioni di euro (+4%)

Fuori dai top 50

Atalanta – 79 milioni di euro (-21%)

Lazio – 75 milioni di euro (-8%);

Bologna – 60 milioni di euro (+10%)

Fiorentina – 57 milioni di euro (-30%)

Torino – 34 milioni di euro (-16%)