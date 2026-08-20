Kean-Como, Sportmediaset: "Nuova offerta da 38 milioni alla Fiorentina"
Il Como non molla Moise Kean e secondo Sportmediaset torna alla carica con una seconda offerta ufficiale presentata alla Fiorentina. Il club lombardo avrebbe messo sul tavolo un pacchetto complessivo da 38 milioni di euro, bonus inclusi, nel tentativo di convincere la società viola a lasciar partire il proprio centravanti.
Si tratterebbe di un ulteriore passo in avanti da parte del Como, che nelle ultime settimane ha manifestato con sempre maggiore insistenza il proprio interesse per Kean. L'attaccante resta al centro delle riflessioni della Fiorentina, che da tempo ha chiarito di essere disposta a valutare un'eventuale cessione soltanto davanti a una proposta ritenuta all'altezza del valore del giocatore.
La società viola non vorrebbe trascinare la situazione oltre questo weekend, così da avere eventualmente la possibilità di muoversi sul mercato con sufficiente margine qualora Kean dovesse effettivamente partire. La sensazione è quindi che i prossimi giorni possano essere quelli decisivi. Il Como ha fatto il secondo passo, adesso toccherà alla Fiorentina decidere se la proposta è sufficiente per aprire definitivamente alla cessione del numero 9 viola. Intanto, a Firenze, resta alta l'attenzione sul futuro di Kean.
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