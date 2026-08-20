Social Dodo ruggisce: "C'è qualcosa di immenso che sta preparando nel silenzio"

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Il terzino destro Dodo deve dare la sua risposta sul Nottingham Forest che lo ha chiesto ormai da tempo, formulando la richiesta alla Fiorentina nelle ultime ore. Il terzino brasiliano, in scadenza nel 2027, "ruggisce" sui social. Con l'immagine di un leone infatti scrive su Instagram: "Di tutte le certezze che ho, la più grande è che, indipendentemente da ciò che i miei occhi stanno vedendo ora, c'è qualcosa di immenso che sta preparando nel silenzio. Per Dio".