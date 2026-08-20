Calciomercato Kean-Como, il rilancio si fa attendere e il muro della Fiorentina non è cambiato

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Ancora nessun rilancio da parte del Como per Moise Kean. La Fiorentina aprirà alla trattativa solo con una proposta da almeno 40 milioni di euro

Nonostante i rumors di questa mattina, il tanto atteso rilancio da parte del Como per Moise Kean ancora non è arrivato. Il giocatore, abbracciato via social dal compagno di squadra Fagioli a margine dell'allenamento di oggi, non ha ricevuto nessuna comunicazione e attende, come il club, di capire se effettivamente la società lariana si paleserà con un'offerta da ritenere congrua per la sua eventuale cessione o se proseguirà con la maglia numero 9 indosso, la sua avventura al Franchi.

Nessuna trattativa sotto 40 milioni

Al Viola Park sono decisi nel voler aprire una vera e propria trattativa solo nel momento in cui una proposta definitiva da 40 milioni verrà presentata sulla scrivania del direttore sportivo. Qualsiasi cifra inferiore a questa, o che non dia la certezza di incassare questi milioni almeno al termine della prossima stagione, non verrà presa in considerazione.

Anche Fabregas resta in attesa

Nel frattempo Cesc Fabregas ha fatto 'melina' nella conferenza in vista di Udinese-Como, rispondendo semplicemente che per fare un ulteriore step in avanti servirà ancora qualcosa e ammiccando alla possibilità che le prossime ore possano diventare importanti per il mercato comasco. Un mercato che tra l'altro si è un po' incartato anche a causa delle uscite, con Morata in cima alla lista e che ha visto i dirigenti lariani alle prese con diversi casi sia in uscita che in entrata, vedi l'acquisto potenziale di Ricci dal Milan.

Kean si prepara da titolare contro la Roma

Saranno altre ore d'attesa, con la Fiorentina che nel frattempo si prepara alla sfida contro la Roma considerando Kean a tutti gli effetti la punta titolare da schierare all'Olimpico. Ma nel mercato le certezze vengono meno da un momento all'altro e qui si torna all'attesa, che più o meno, se volessimo romanzare, ormai si prolunga dall'intera sessione di mercato e non semplicemente dall'inizio di questa settimana.