Sabato riparte la serie A: ecco il programma spalmato su tre giorni

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Riparte il campionato di serie A. Ad aprire la prima giornata, sabato alle 18.30, saranno Udinese-Como e Inter-Monza. A seguire alle 20.45 Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Quattro anche gli appuntamenti della domenica con, alle 18.30, Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, mentre alle 20.45 è il momento di Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. La prima giornata di campionato si conclude lunedì con Bologna-Lazio alle 18.30 e il posticipo delle 20.45 che riguarda i viola ossia Roma-Fiorentina.

Tutte le partite saranno in diretta su Dazn con le sole Udinese-Como, Genoa-Napoli e Torino- Milan anche su Sky.