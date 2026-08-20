Kean non va venduto per nessuna cifra: questo l'esito del sondaggio di Firenzeviola
Il centravanti della Fiorentina, che quest'anno ha scelto il numero 9, Moise Kean, non va venduto a nessuna cifra: almeno secondo la maggioranza dei partecipanti al sondaggio di Firenzeviola che ha chiesto ai suoi lettori l'opinione sulla possibile uscita di Kean appunto. Tre le opzioni "no, a nessuna cifra" "si per 30 milioni" "si, ma per più di 40 milioni". Hanno partecipato 4016 lettori di cui oltre la metà ha risposto appunto che non va venduto a nessuna cifra, in particolare il 56,45%.
A sacrificarlo anche per 30 milioni è appena il 2,32% mentre il restante 41,24% lo sacrificherebbe solo per più di 40 milioni. Insomma la maggioranza dei tifosi viola vede Moise Kean come il centravanti anche di questa stagione ma una buona percentuale è pronta a lasciarlo andare per fare (tanta) cassa.
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