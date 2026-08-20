Il Como cerca una punta ma prende una doccia gelata per Delap

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Punto di Tuttosport da Como sull'interesse per Moise Kean. È il nome ricorrente per l'attacco del club lariano, alla ricerca di un 9 da inizio mercato: Kean è il giocatore in cima alla lista di Cesc Fabregas. Il primo assalto alla punta è però fallito: il Como ha infatti offerto alla Fiorentina 5 milioni subito e altri 25 la prossima stagione, garantito dall’obbligo di riscatto. Niente da fare, per ora i viola non scendono sotto la soglia dei 40 milioni.

È possibile che un’altra offerta arrivi a destinazione anche se il tempo comincia a stringere. E dal Chelsea, a cui i lombardi hanno bussato per chiedere informazioni su Liam Delap, è arrivata un’altra doccia gelata: la richiesta è di 10 milioni per il solo prestito