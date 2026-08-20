Il Como cerca una punta ma prende una doccia gelata per Delap
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Punto di Tuttosport da Como sull'interesse per Moise Kean. È il nome ricorrente per l'attacco del club lariano, alla ricerca di un 9 da inizio mercato: Kean è il giocatore in cima alla lista di Cesc Fabregas. Il primo assalto alla punta è però fallito: il Como ha infatti offerto alla Fiorentina 5 milioni subito e altri 25 la prossima stagione, garantito dall’obbligo di riscatto. Niente da fare, per ora i viola non scendono sotto la soglia dei 40 milioni.
È possibile che un’altra offerta arrivi a destinazione anche se il tempo comincia a stringere. E dal Chelsea, a cui i lombardi hanno bussato per chiedere informazioni su Liam Delap, è arrivata un’altra doccia gelata: la richiesta è di 10 milioni per il solo prestito
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Fortini+Comuzzo: il Torino deve 30 milioni alla Fiorentina, torneranno entrambi? Contatto Fabregas-Kean ma il Como deve fare i conti con le (giuste) pretese viola. Il centrocampo una montagna russadi Pietro Lazzerini
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1 Fortini+Comuzzo: il Torino deve 30 milioni alla Fiorentina, torneranno entrambi? Contatto Fabregas-Kean ma il Como deve fare i conti con le (giuste) pretese viola. Il centrocampo una montagna russa
Copertina
Lorenzo Di BenedettoKean verso l'addio, il Como alzerà l'offerta. La cessione sarebbe dolorosa, per più di un motivo, ma rinforzarsi sarebbe possibile. Icardi, perché no? L'argentino strizza l'occhio alla Fiorentina
Angelo GiorgettiPochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
Mario TeneraniÈ una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantità
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