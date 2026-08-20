Chi in caso di addio di Kean? Gazzetta: "Occhio a due del Chelsea"

Chi in caso di addio di Kean? Gazzetta: "Occhio a due del Chelsea"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:45Primo Piano
di Redazione FV

In caso di addio di Moise Kean, che non smania per andare al Como ma ha lasciato la decisione alla Fiorentina, La Gazzetta dello Sport sottolinea come il club viola andrà a caccia di una nuova punta. Paratici sta già scandagliando il mercato estero, da cui ha preso parecchio in questa sessione estiva, alla ricerca di altri colpi. Piacciono due giocatori in orbita Chelsea: l’olandese Emanuel Emegha, 23 anni, ultima stagione allo Strasburgo, e Liam Delap, 23enne inglese seguito pure dal Como. La Fiorentina prepara il decimo colpo ma potrebbe andare ancora oltre.