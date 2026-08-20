Chi in caso di addio di Kean? Gazzetta: "Occhio a due del Chelsea"
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In caso di addio di Moise Kean, che non smania per andare al Como ma ha lasciato la decisione alla Fiorentina, La Gazzetta dello Sport sottolinea come il club viola andrà a caccia di una nuova punta. Paratici sta già scandagliando il mercato estero, da cui ha preso parecchio in questa sessione estiva, alla ricerca di altri colpi. Piacciono due giocatori in orbita Chelsea: l’olandese Emanuel Emegha, 23 anni, ultima stagione allo Strasburgo, e Liam Delap, 23enne inglese seguito pure dal Como. La Fiorentina prepara il decimo colpo ma potrebbe andare ancora oltre.
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Copertina
Lorenzo Di BenedettoKean verso l'addio, il Como alzerà l'offerta. La cessione sarebbe dolorosa, per più di un motivo, ma rinforzarsi sarebbe possibile. Icardi, perché no? L'argentino strizza l'occhio alla Fiorentina
Angelo GiorgettiPochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
Mario TeneraniÈ una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantità
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