La Fiorentina dovrebbe cedere Kean? Vota il sondaggio di FV!

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© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:00Notizie di FV
di Redazione FV

Sono ore calde sul fronte Moise Kean, attaccante della Fiorentina sul quale dopo giorni di riflessioni si è fatto avanti il Como con una prima offerta da 30 milioni in prestito con obbligo di riscatto. Il club viola per adesso ha rifiutato seccamente la prima proposta dei lariani, in attesa di capire se alzeranno l'offerta nei prossimi giorni. Cosa dovrebbe fare la Fiorentina con il numero 9? 

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