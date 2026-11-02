Sassuolo-Fiorentina 0-0, Mastantuono sfiora il gol del vantaggio!

Sassuolo-Fiorentina 0-0, Mastantuono sfiora il gol del vantaggio!FirenzeViola.it
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Oggi alle 18:40Notizie di FV
di Redazione FV

È della Fiorentina la prima occasione del match del Mapei Stadium. A produrre pericoli è la solita catena di destra viola, con Jimenez che ha imbucato in area di rigore per Mastantuono, bravo a incunearsi e a calciare con il piede debole, il destro, sfiorando il palo alla destra di Turati.