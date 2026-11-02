Stasera il Sassuolo: tre punti viola per l'aggancio in classifica
Alla fine della decima giornata mancano le ultime due gare di oggi, Sassuolo-Fiorentina delle 18.30 e Atalanta-Parma in notturna. Per la Fiorentina la partita assume una grande importanza ai fini della classifica. I viola sono fermi ad otto punti, in zona retrocessione con Venezia (staccata), Parma e Udinese. Con tre punti infatti la Fiorentina acciufferebbe il Sassuolo a quota 8 e scavalcherebbe il Monza. Un passo avanti che sarebbe puro ossigeno e un'iniezione di fiducia per affrontare al meglio poi la Juventus in casa prima della nuova sosta.
1. Lazio – 28 punti (10 partite giocate)
2. Inter – 25 (10)
3. Roma – 24 (10)
4. Como – 23 (10)
5. Milan – 21 (10)
6. Frosinone – 20 (10)
7. Juventus – 17 (10)
8. Napoli – 14 (9)
9. Bologna – 14 (10)
10. Torino – 13 (10)
11. Genoa – 13 (10)
12. Cagliari – 13 (10)
13. Atalanta – 11 (9)
14. Lecce – 9 (10)
15. Sassuolo – 8 (9)
16. Monza – 7 (10)
17. Fiorentina – 5 (9)
18. Parma – 5 (9)
19. Udinese – 5 (10)
20. Venezia – 3 (10)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati