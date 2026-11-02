Stasera il Sassuolo: tre punti viola per l'aggancio in classifica

Alla fine della decima giornata mancano le ultime due gare di oggi, Sassuolo-Fiorentina delle 18.30 e Atalanta-Parma in notturna. Per la Fiorentina la partita assume una grande importanza ai fini della classifica. I viola sono fermi ad otto punti, in zona retrocessione con Venezia (staccata), Parma e Udinese. Con tre punti infatti la Fiorentina acciufferebbe il Sassuolo a quota 8 e scavalcherebbe il Monza. Un passo avanti che sarebbe puro ossigeno e un'iniezione di fiducia per affrontare al meglio poi la Juventus in casa prima della nuova sosta.

1. Lazio – 28 punti (10 partite giocate)

2. Inter – 25 (10)

3. Roma – 24 (10)

4. Como – 23 (10)

5. Milan – 21 (10)

6. Frosinone – 20 (10)

7. Juventus – 17 (10)

8. Napoli – 14 (9)

9. Bologna – 14 (10)

10. Torino – 13 (10)

11. Genoa – 13 (10)

12. Cagliari – 13 (10)

13. Atalanta – 11 (9)

14. Lecce – 9 (10)

15. Sassuolo – 8 (9)

16. Monza – 7 (10)

17. Fiorentina – 5 (9)

18. Parma – 5 (9)

19. Udinese – 5 (10)

20. Venezia – 3 (10)