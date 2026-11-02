Aquilani: "A Firenze un percorso spettacolare. Ora siamo in una situazione delicata"
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Alberto Aquilani è stato vicino a diventare allenatore della Fiorentina, in passato. E proprio sui suoi ricordi a Firenze inizia a parlare il tecnico del Sassuolo, nel pre gara, ai microfoni di Dazn: "Sono legato alla Fiorentina e a Firenze, ho vissuto tre anni importanti da giocatore e mi hanno introdotto nel percorso da allenatore. Fu incredibile, c'era un aspetto tecnico-tattico ma anche familiare, di grande appartenenza. È stato spettacolare".
Com'è stata la sconfitta con la Lazio?
"Quando perdi in quel modo devi mettere a testa a posto, ci sono aspetti tattici ma anche individuali che possiamo migliorare. Siamo in una soluzione delicata, il mare è ancora mosso e la Serie A richiede accortezze che dobbiamo trovare".
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