Sassuolo-Fiorentina, a breve il fischio d'inizio del match!
18.28- Squadre in campo, a breve inizierà il match!
Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Adzic, Matic, Sulemana; Berardi, Esposito, Laurienté. A disposizione: Satalino, Muric, Ghion, Bowie, Kulla, Caleta-Car, Van der Brempt, Dominguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Cinquegrano, Bakola, Pieragnolo, Pierini.Allenatore: Alberto Aquilani
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Valdepenas, Beto, Gonçalves, Gnonto, Oulai, Croci, Beldenti, Cianciulli. Allenatore: Paolo Vanoli
Pochi minuti al calcio d'inizio di Sassuolo-Fiorentina. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, mentre su Radio FirenzeViola la consueta radiocronaca dal Mapei Stadium con ampio pre e post. Su FirenzeViola.it, come sempre, la live testuale con notizie e voci dal campo.
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