Fiorentina, il programma di oggi: alle 18.30 il match in casa del Sassuolo
FirenzeViola.it
La Fiorentina si prepara a tornare in campo. Oggi, alle 18:30, i viola saranno ospiti del Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nella sfida valida per la decima giornata di Serie A. Un appuntamento importante per la squadra di Paolo Vanoli, chiamata a cercare punti preziosi lontano dal Franchi dopo il pareggio di giovedì scorso contro l'Atalanta. Fischio d'inizio alle 18:30, con i gigliati pronti a giocarsi le proprie carte contro i neroverdi.
Pubblicità
Notizie di FV
Col Sassuolo tutta la verità sui viola. Capiremo se sono consapevoli del momento. Possibile conferma degli undici di giovedì. È la sfida tra due difese colabrododi Redazione FV
Le più lette
1 Col Sassuolo tutta la verità sui viola. Capiremo se sono consapevoli del momento. Possibile conferma degli undici di giovedì. È la sfida tra due difese colabrodo
2 Sassuolo-Fiorentina, le probabili formazioni: Più Fagioli che Oulai con Brescianini e Ndour, davanti favorito Pellegrino
Copertina
Tommaso LoretoSassuolo tappa fondamentale, anche per Vanoli (passato in fretta dal consenso alla sfiducia). Comprensibile la voglia di vedere Oulai e Gonçalves titolari
Andrea GiannattasioSono preoccupato ma vedo una luce e vi spiego perché. Atta, che succede al Viola Park? Gonçalves non meritava solo tre minuti in campo. Fagioli: giù le mani!
Redazione FVMeglio i tifosi della squadra. Servono rinforzi. Mistero Goncalves. Che succede a Fagioli? Paratici non ha garantito alla Fiorentina un grande bomber
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com