Fiorentina, il programma di oggi: alle 18.30 il match in casa del Sassuolo

Fiorentina, il programma di oggi: alle 18.30 il match in casa del SassuoloFirenzeViola.it
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Oggi alle 06:45Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina si prepara a tornare in campo. Oggi, alle 18:30, i viola saranno ospiti del Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nella sfida valida per la decima giornata di Serie A. Un appuntamento importante per la squadra di Paolo Vanoli, chiamata a cercare punti preziosi lontano dal Franchi dopo il pareggio di giovedì scorso contro l'Atalanta. Fischio d'inizio alle 18:30, con i gigliati pronti a giocarsi le proprie carte contro i neroverdi.