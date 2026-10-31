Sondaggio FV, chi è il responsabile maggiore di questo pessimo avvio?
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La Fiorentina è penultima in classifica a quota 5 punti, con all’attivo 6 sconfitte, 1 vittoria e 2 pareggi. La squadra viola fatica a trovare un’identità e subisce una media di 2,33 gol a partita, risultando la terza peggior difesa del campionato. Chi è, a vostro avviso, il principale responsabile di questa situazione?
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Sono preoccupato ma vedo una luce e vi spiego perché. Atta, che succede al Viola Park? Gonçalves non meritava solo tre minuti in campo. Fagioli: giù le mani!di Andrea Giannattasio
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Redazione FVMeglio i tifosi della squadra. Servono rinforzi. Mistero Goncalves. Che succede a Fagioli? Paratici non ha garantito alla Fiorentina un grande bomber
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