Sassuolo-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Vanoli conferma l'undici di giovedì

Sassuolo-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Vanoli conferma l'undici di giovedìFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Sono arrivate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina, penultimo match della decima giornata di campionato. Per la sfida di Reggio Emilia, il tecnico viola Paolo Vanoli si affida allo stesso undici iniziale della gara di giovedì scorso, contro l'Atalanta. Ecco le scelte dei due allenatori:

Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Adzic, Matic, Sulemana; Berardi, Esposito, Laurienté. A disposizione: Satalino, Muric, Ghion, Bowie, Kulla, Caleta-Car, Van der Brempt, Dominguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Cinquegrano, Bakola, Pieragnolo, Pierini.Allenatore: Alberto Aquilani

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Valdepenas, Beto, Gonçalves, Gnonto, Oulai, Croci, Beldenti, Cianciulli. Allenatore: Paolo Vanoli