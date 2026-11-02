Sassuolo-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Vanoli conferma l'undici di giovedì
Sono arrivate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina, penultimo match della decima giornata di campionato. Per la sfida di Reggio Emilia, il tecnico viola Paolo Vanoli si affida allo stesso undici iniziale della gara di giovedì scorso, contro l'Atalanta. Ecco le scelte dei due allenatori:
Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Adzic, Matic, Sulemana; Berardi, Esposito, Laurienté. A disposizione: Satalino, Muric, Ghion, Bowie, Kulla, Caleta-Car, Van der Brempt, Dominguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Cinquegrano, Bakola, Pieragnolo, Pierini.Allenatore: Alberto Aquilani
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Valdepenas, Beto, Gonçalves, Gnonto, Oulai, Croci, Beldenti, Cianciulli. Allenatore: Paolo Vanoli
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