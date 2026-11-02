Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola

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Col Sassuolo tutta la verità sui viola. Capiremo se sono consapevoli del momento. Possibile conferma degli undici di giovedì. È la sfida tra due difese colabrododi Redazione FV
Le più lette
1 Col Sassuolo tutta la verità sui viola. Capiremo se sono consapevoli del momento. Possibile conferma degli undici di giovedì. È la sfida tra due difese colabrodo
2 Sassuolo-Fiorentina, le probabili formazioni: Più Fagioli che Oulai con Brescianini e Ndour, davanti favorito Pellegrino
Copertina
Tommaso LoretoSassuolo tappa fondamentale, anche per Vanoli (passato in fretta dal consenso alla sfiducia). Comprensibile la voglia di vedere Oulai e Gonçalves titolari
Andrea GiannattasioSono preoccupato ma vedo una luce e vi spiego perché. Atta, che succede al Viola Park? Gonçalves non meritava solo tre minuti in campo. Fagioli: giù le mani!
Redazione FVMeglio i tifosi della squadra. Servono rinforzi. Mistero Goncalves. Che succede a Fagioli? Paratici non ha garantito alla Fiorentina un grande bomber
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