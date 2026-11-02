Braschi segna nell'incredibile rimonta del Thun: da 1-4 a 5-4 a Losanna
Riccardo Braschi continua a farsi notare nel campionato svizzero. L'attaccante cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, legato ai colori viola anche come tifoso, è andato a segno per la seconda partita consecutiva, risultando protagonista di una delle rimonte più incredibili della stagione. Il suo Thun è riuscito infatti a espugnare il campo del Losanna con un clamoroso 5-4, dopo essere stato sotto addirittura per 4-1.
La svolta arriva nella ripresa, quando Braschi viene mandato in campo dalla panchina. All'81', con il risultato sul 4-2, l'ex viola è il più rapido ad avventarsi su una respinta del portiere avversario, depositando in rete il pallone del 4-3. Un gol pesantissimo, che cambia l'inerzia della partita e alimenta la rimonta degli ospiti. Cinque minuti più tardi, un'autorete di Sow ristabilisce la parità, prima dell'incredibile epilogo al 96', quando Labeau firma la rete del definitivo 4-5. Per Braschi si tratta della seconda gioia personale nel giro di pochi giorni, dopo il gol realizzato contro il Lugano. Un momento particolarmente positivo per il giovane attaccante italiano, che sta trovando spazio e continuità lontano da Firenze, città alla quale continua a essere profondamente legato.
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