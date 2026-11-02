Sempre meno a Sassuolo-Fiorentina: dove e come seguire la sfida delle 18:30

Manca sempre meno a Sassuolo-Fiorentina, in programma a Reggio Emilia alle 18:30 come penultimo turno della decima giornata di Serie A. I viola devono tirarsi fuori dalle zone brutte della classifica e per farlo dovranno vedersela con la squadra di Aquilani. Il match verrà trasmesso in diretta televisiva da Sky e Dazn, ma potrà essere seguito anche con la radiocronaca di Radio FirenzeViola, con tanto di pre e post partita, e su FirenzeViola.it con la diretta testuale e ogni aggiornamento.