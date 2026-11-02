L'Udinese ha sciolto le riserve: addio Runjaic, in panchina arriva Zanetti
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L'Udinese ha scelto di esonerare l'allenatore Kosta Runjaic dopo la sconfitta di sabato contro la Roma, che si è imposta al Bluenergy Stadium con il risultato conclusivo di 2-5. I friulani condividono la posizione della Fiorentina con soli 5 punti in classifica frutto di un'unica vittoria ad agosto contro il Monza fuori casa.
Come riporta TMW, nella giornata di oggi sarà comunicato e ufficializzato il cambio di panchina. Nelle prossime ore infatti è attesa la nota ufficiale sull'esonero ma anche quella relativa all'ingaggio di Paolo Zanetti, che arriverà sulla panchina dei bianconeri firmando un contratto fino al termine della stagione con opzione per andare avanti fino al 2028.
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