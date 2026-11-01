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Alle 16.30 la conferenza di Paolo Vanoli: seguila su Radio FirenzeViola!

Alle 16.30 la conferenza di Paolo Vanoli: seguila su Radio FirenzeViola!FirenzeViola.it
Ieri alle 16:00Notizie di FV
di Redazione FV

Proseguono le dirette di Radio FirenzeViola, la web-radio tutta dedicata alla Fiorentina che non vi lascia soli durante i week end di vigilia di campionato! Adesso, dalle 16 alle 18, spazio al "Viola Weekend" con Niccolò Righi e Viola Ronchi in conduzione e la diretta della conferenza stampa di Paolo Vanoli, che parlerà dal Viola Park alle ore 16.30. Per interagire con noi scrivici su Whatsapp al numero 348 751 3933, oppure telefona in diretta allo 055 77 111 71.

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