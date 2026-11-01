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Alle 16.30 la conferenza di Paolo Vanoli: seguila su Radio FirenzeViola!
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Proseguono le dirette di Radio FirenzeViola, la web-radio tutta dedicata alla Fiorentina che non vi lascia soli durante i week end di vigilia di campionato! Adesso, dalle 16 alle 18, spazio al "Viola Weekend" con Niccolò Righi e Viola Ronchi in conduzione e la diretta della conferenza stampa di Paolo Vanoli, che parlerà dal Viola Park alle ore 16.30. Per interagire con noi scrivici su Whatsapp al numero 348 751 3933, oppure telefona in diretta allo 055 77 111 71.
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Copertina
FirenzeViolaSassuolo-Fiorentina, le probabili formazioni: Più Fagioli che Oulai con Brescianini e Ndour, davanti favorito Pellegrino
Tommaso LoretoSassuolo tappa fondamentale, anche per Vanoli (passato in fretta dal consenso alla sfiducia). Comprensibile la voglia di vedere Oulai e Gonçalves titolari
Andrea GiannattasioSono preoccupato ma vedo una luce e vi spiego perché. Atta, che succede al Viola Park? Gonçalves non meritava solo tre minuti in campo. Fagioli: giù le mani!
Redazione FVMeglio i tifosi della squadra. Servono rinforzi. Mistero Goncalves. Che succede a Fagioli? Paratici non ha garantito alla Fiorentina un grande bomber
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