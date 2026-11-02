Goretti: "Mi sembra di vivere un deja vu. Ma quest'anno le cose sono diverse"

Roberto Goretti, direttore tecnico della Fiorentina, ha parlato in diretta su Dazn prima della sfida al Sassuolo. A partire dal rapporto della società con Paolo Vanoli: "C'è fiducia determinante nell'allenatore, è un mezzo importante per raggiungere gli obiettivi. Così com'è importante che l'allenatore abbia fiducia ed entusiasmo di allenare nel club, sono aspetti fondamentali".

Se a inizio stagione le avessero detto che a novembre avreste avuto questa classifica, che avrebbe pensato?

"Avrei pensato fosse un deja vu, una ripetizione dell'anno scorso. Ma nonostante una classifica non buona, vedo due situazioni quasi agli antipodi: lo scorso anno venivamo da un ciclo tecnico lungo sette anni, quest'anno è l'inizio di un nuovo percorso, quasi radicale, nel modo in cui vogliamo lavorare e negli obiettivi che vogliamo raggiungere".