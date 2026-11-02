Sassuolo-Fiorentina 1-1, Pellegrino risponde a Lauriente: parità dopo i primi 45 minuti

Una Fiorentina sottotono chiude in parità per 1-1 il primo tempo al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Alberto Aquilani. I viola, nei primi 45 minuti di gioco, hanno dato la sensazione di essere fuori dal match a livello sia di ritmo che mentale, producendo pochissimo in attacco, da registrarsi solamente un destro a fil di palo da parte di Mastantuono, e concedendo tante possibili ripartenza ai neroverdi per errori di leggerezza in prima costruzione.

È proprio infatti da una palla persa e da una conseguente imbucata a difesa aperta che è arrivata la rete del momentaneo 1-0, segnata da Lauriente sul lancio di Esposito. In pieno recupero però gli uomini di Vanoli, con una giocta di un singolo, Pellegrino, hanno segnato la rete del pareggio, con l'argentino che, servito da Njie, si è girato in area piccola e da vero centravanti ha depositato la palla in rete.