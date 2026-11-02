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Sassuolo-Fiorentina 1-0: dormita viola, la sblocca Laurienté al 25'

Sassuolo-Fiorentina 1-0: dormita viola, la sblocca Laurienté al 25'FirenzeViola.it
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Oggi alle 18:57Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Sagra degli orrori a Reggio Emilia: palla banalissima persa da Fagioli sulla trequarti difensiva, Sebastiano Esposito recupera e verticalizza per Laurienté, che scappa dietro a una sbandata linea difensiva della Fiorentina e buca David De Gea (che accenna l'uscita e poi rientra, rimanendo a metà strada) di destro. A  metà primo tempo Sassuolo 1, Fiorentina 0. Notte fonda per la squadra di Vanoli al Mapei.