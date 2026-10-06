Ndour come Monelli che ammette: "Il suo un tiro pulito e preciso, di chi ha i piedi buoni"

Nella giornata di oggi si è parlato a lungo della doppietta di Cher Ndour in Nazionale che lo consacra centrocampista importante per gli allenatori, ct Baldini compreso. In particolare il secondo gol ha fatto registrare il record di gol realizzato dalla maggior distanza (circa 75-80 metri) da parte di un giocatore di movimento.

Tra i viola che lo hanno preceduto anche Paolo Monelli contro il Napoli che però ammette a Radio FirenzeViola: "Ndour ha segnato da una distanza maggiore. Io ero più decentrato e Garella, il portiere del Napoli, era a trenta metri dalla porta. Il gol di Ndour poi è stato un calcio pulito e preciso, devi avere anche i piedi per fare una roba del genere"