La Fiorentina Femminile vede la Champions ma sugli spalti c'è tensione

Oggi pomeriggio la Fiorentina Femminile ha battuto il Como in rimonta, al Viola Park davanti al proprio pubblico, ed ha scavalcato proprio le lariane al terzo posto. Una posizione importante che dà diritto alla Champions anche se il campionato, dopo 8 giornate, si ferma.

Grande soddisfazione per le viola davanti ai propri sostenitori, anche se un episodio sugli spalti ha macchiato la domenica di festa con due capigruppo della tifoseria che hanno avuto un diverbio e un contatto fisico che ha portato uno di essi a farsi controllare in ambulanza (quella presente al campo) per poi risalire in tribuna e l'altro ad essere accompagnato fuori dal Viola Park.