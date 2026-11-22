Buoni propositi e poco più nel calcio italiano di fronte alla violenza sulle donne

Tra gesti simbolici e vuoti normativi, perché la giustizia sportiva sembra non voler prendere una posizione netta?

Gli ultimi giorni di novembre regalano ogni anno l’occasione di soffermarsi su un tema drammaticamente attuale che, spesso, viene maneggiato in maniera quasi mortificante. L’articolo 28-bis comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che, in Italia, la squalifica sportiva per violenza sessuale scatta obbligatoriamente solo dopo una sentenza penale definitiva (passata in giudicato). Fino al terzo grado di giudizio, rappresentato dalla Cassazione, i giocatori condannati in primo o secondo grado possono continuare a scendere in campo, salvo decisioni autonome dei singoli club.

Trincerandosi dietro la presunzione di innocenza sancita dalla Costituzione, un principio sacrosanto, la Federazione sceglie di non prevedere alcuna sospensione cautelare. Lascia così ai singoli club l’onere di prendere eventuali decisioni. Tale principio costituzionale, però, non impedisce alla stessa giustizia sportiva di intervenire rapidamente su casi di doping o scommesse. Si potrebbero citare le vicende che hanno visto coinvolti Paul Pogba e José Luis Palomino nel primo caso e Sandro Tonali e Nicolò Fagioli nel secondo. La violenza sessuale, invece, deve attendere la Cassazione: il doppio peso della giustizia sportiva.

Guardando oltreoceano, più precisamente nella NFL, si trova un esempio di coesistenza tra la giustizia ordinaria e una giustizia che potremmo definire “etico-disciplinare”. Questo sistema è regolato dalla Personal Conduct Policy e dall’articolo 46 del contratto collettivo (CBA), che conferiscono alla lega il potere di punire qualsiasi “condotta pregiudizievole” per l’immagine e l’integrità della NFL, indipendentemente dall’esito dei tribunali penali.

Sono tanti i controsensi dietro a questa tematica che coinvolge il nostro calcio, a partire dal periodo di attività di un giocatore rapportato ai tempi della giustizia ordinaria. L’apice, come detto, lo si raggiunge a ridosso del 25 novembre in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In questa circostanza, infatti, compaiono slogan, segni rossi sul viso e iniziative come la fascia rossa per i capitani che scenderanno in campo, insieme ai loro compagni, nella quindicesima giornata del campionato di Serie C. Campionato in cui però, attualmente, militano tre calciatori che sono stati condannati, in primo o secondo grado, proprio per reati legati alla violenza sulle donne.

Jesus Christ Mawete (Livorno): il 5 novembre 2026 è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Asti (con rito abbreviato) a 3 anni, 8 mesi e 20 giorni per violenza sessuale di gruppo su una studentessa universitaria, per fatti risalenti al maggio 2025 quando giocava nel Bra. Insieme a lui sono stati condannati a 4 anni e 2 mesi Fausto Perseu e Alessio Rosa, attualmente impegnati in Serie D, rispettivamente con le maglie di Forza e Coraggio Avezzano e Pavia Calcio 1911.

Manolo Portanova (Reggiana): era stato condannato in primo grado a 6 anni per violenza sessuale di gruppo nel 2022 a Siena, sentenza poi confermata il 16 aprile 2026 dalla Corte d’Appello di Firenze. È il capitano della squadra. Michael Liguori (Catania): il 10 ottobre 2024 è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Teramo a 3 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne (fatti risalenti al luglio 2018 ad Alba Adriatica). È tuttora in attesa del giudizio d’appello.

Tutto questo appare profondamente anacronistico. Viene da chiedersi se basti dedicare una giornata alla sensibilizzazione su un tema tanto grave quanto urgente per liquidare un problema troppo scomodo da affrontare in modo concreto. O che senso abbia riempirsi la bocca di belle parole per poi stare fermi quando si ha l’opportunità di fare il primo passo verso un cambiamento. Come se, davvero, fosse sufficiente “metterci una pezza rossa sopra” per colmare la distanza tra le dichiarazioni di intenti e la volontà di cambiare le cose. Pezza che, nel caso in questione, potrebbe finire (per ora è sempre stato così) sul braccio di uno dei giocatori sopra citati. Rendendo l’intera vicenda al limite del paradossale.

Il calcio è stato a lungo motore di questo Paese. Diventa fondamentale usarlo come tramite per mandare messaggi efficaci che raggiungano più persone possibile. È uno spreco immane limitarsi a far leggere (spesso pure male) quattro righe preconfezionate ai vari protagonisti e addetti ai lavori. Non è lesa maestà e nemmeno politicamente scorretto prendere le distanze da gesti pieni di perbenismo ma privi di concretezza. Basti guardare alla discussa e roboante scelta del giocatore nero Marc Guéhi, difensore del Manchester City e della nazionale inglese, che ha scelto di non inginocchiarsi prima delle partite della Premier League nell’ottobre 2026, preferendo restare in piedi e applaudire durante la campagna antirazzista “No Room For Racism”. Tale campagna, attiva dal 2020, prevede infatti che i giocatori, le panchine e gli arbitri poggino un solo ginocchio a terra per circa cinque secondi immediatamente prima del fischio d’inizio, restando in silenzio. Sembra però, a detta dello stesso Guéhi, aver perso valore e portata. Aver confinato i buoni propositi dentro una bella cornice dimenticandosi che all’interno manca il quadro.

Si può e si deve fare di più. Quando si hanno questo tipo di potere e questo tipo di seguito e quando si ha la reale volontà di dare il via ad un cambiamento capace di lasciare un segno vero, a differenza del trucco portato via da una semplice passata d’acqua. Siamo così assuefatti a questo schema rituale da definire “all’italiana” ogni vicenda gestita badando più alla facciata che alla sostanza. Come cantava Marco Masini a Sanremo nel 2009: “È un Paese l’Italia che rimane tra i pali, come Zoff”. E finché il sistema calcio continuerà a restare fermo sulla linea di porta, aspettando che a decidere sia sempre qualcun altro, non basteranno un segno rosso sul viso o una fascia di diverso colore a salvare una partita che sembra persa ancor prima di scendere in campo.