MOTTA A RFV, Difesa Juve solida. Coi viola gara accesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra le notizie cliccate di oggi su FirenzeViola.it ci sono le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, dall'ex bianconero Marco Motta ai microfoni di Radio FirenzeViola. Questo uno spezzone, a partire dal suo rapporto con Gilardino: "Con Alberto abbiamo giocato insieme in più squadre, Bologna e Genoa, è sempre tranquillo e da allenatore riesce a trasmettere la calma ai suoi giocatori anche se poi in area di rigore sappiamo quello che dava. A Firenze lo vedrei bene, lui la conosce bene ma lui è serio e professionista e sono sicuro che è concentrato al 100 per mille sul Genoa. Ma se si sentono queste voci penso che sia consapevole che sta facendo bene e ne sarà contento senza però farsi distrarre".

Juve-Fiorentina? "La difesa della Juventus è molto solida perché ha difensori sono importanti ma confido anche nella Fiorentina, l'ho vissuta in passato come sfida e so che sono partite sempre accese e sentite dalle tifoserie".

La Fiorentina le piace? "Penso che Italiano sia un ottimo allenatore e abbia dato alla Fiorentina stabilità poi ci sono alti e bassi durante una stagione però penso che stia facendo bene e auguro alla Fiorentina di andare avanti nelle coppe e fare bene in campionato".

