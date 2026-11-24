Monza-Fiorentina 3-0: chi salvi dei viola nella sconfitta? Vota il sondaggio Top Fv
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Ieri la Fiorentina è incappata in una brutta serata a Monza, subendo la sconfitta per 3-0 e il sorpasso in classifica della squadra di Juric. Ancora tre gol subiti e nessuno fatto, in una notte che ha aperto una nuova crisi viola, con la squadra in ritiro anticipato da giovedì. Vota il sondaggio di FirenzeViola per dire quale giocatore viola salvi dalla debacle.
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Basta con queste figuracce: la squadra non ha fame e la società dov’è? Tutto surreale e nessuno sa cosa fare. Dentro lo spogliatoio non c’è senso di appartenenza. Viola contestati, ora la pazienza è finitadi Angelo Giorgetti
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Tommaso LoretoUn filotto di risultati per dare un senso alla classifica, e consolidare le fondamenta gettate da Paratici. Atta verso il rientro, la difesa all'esame Varela
Pietro LazzeriniVanoli dal dolore alla gioia ma con una spiegazione mancante. A gennaio sostituire Christensen, non De Gea. Brutta aria intorno a Fagioli ma la soluzione non è il mercato
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