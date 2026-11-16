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Il mercato invernale si avvicina e in casa Fiorentina è già tempo di riflessioni su quelli che dovranno essere i ruoli da rinforzare in vista di una risalita in classifica nella seconda parte di stagione. Dall'ipotesi relativa ad un portiere più affidabile di De Gea, a quella di un leader in mezzo al campo, senza tralasciare l'idea di un nuovo difensore o di un ulteriore innesto di qualità in attacco. Qual è secondo voi il ruolo primario in cui Fabio Paratici dovrebbe andare ad investire? Ditecelo rispondendo al nostro sondaggio!
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Giornalista e storica colonna di FirenzeViola.it. Dopo anni di esperienza radiofonica è tra le voci di Radio FirenzeViola, dove conduce e cura “Chi si compra?”, trasmissione dedicata al calciomercato e all’attualità della Fiorentina.
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