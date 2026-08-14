Jimenez neanche in panchina per Fiorentina-Benevento: il motivo

Jimenez neanche in panchina per Fiorentina-Benevento: il motivoFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:35Notizie di FV
di Redazione FV

Non prenderà parte a Fiorentina-Benevento Alex Jimenez, uno degli acquisti del mercato estivo della società viola. Il calciatore ex Milan e Bournemouth è stato lasciato a riposo a scopo precauzionale, fa sapere la Fiorentina. Niente di grave dunque per il calciatore che sarà valutato nei prossimi giorni.