Debutta la Fiorentina di Grosso: dove e come seguire la sfida al Benevento
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Ecco dove e come poter seguire, in diretta televisiva e non, Fiorentina-Benevento (valida per i trentaduesimi di Coppa Italia)
Inizia ufficialmente la stagione della Fiorentina. Dopo mesi di amichevoli e test estivi, la squadra di Fabio Grosso debutta a tutti gli effetti nel 2026/27 e lo fa affrontando il Benevento nei trentaduesimi di Coppa Italia. Calcio d'inizio ore 21:15 al Franchi, la gara sarà trasmessa in diretta televesiva sulle reti Mediaset, dunque su Infinity e su Italia 1 per quanto riguarda il digitale terrestre.
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Noi però ci saremo, come sempre, e garantiremo su FirenzeViola.it la cronaca testuale con ogni aggiornamento scritto, comprese le voci che arrivano dal campo e le notizie di ogni tipo. Su Radio FirenzeViola invece il commento integrale della partita con ampio pre e post match, raccontato in radiocronaca dal direttore Tommaso Loreto.
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