Fiorentina-Benevento 1-0, Joao Mario sfiora il raddoppio: bolide sulla traversa

Fiorentina-Benevento 1-0, Joao Mario sfiora il raddoppio: bolide sulla traversaFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:42Notizie di FV
di Redazione FV

Al 21' va vicino al raddoppio la Fiorentina. Dopo una ripartenza nata da un errore del Benevento a seguito di un calcio d'angolo, i viola arrivano al limite dell'area e Fagioli appoggia per Joao Mario: il portoghese lascia partire un destro potente che, con un lieve tocco di Vannucchi, si stampa sulla traversa piena.