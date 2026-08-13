Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: conferenza di Grosso
Siamo arrivati alla la prima vigilia di un impegno ufficiale per la stagione 2026-2027 della Fiorentina. Domani è infatti in programma la sfida contro il Benevento, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, e oggi sarà il momento di fare il punto della situazione in vista dell’esordio allo stadio Artemio Franchi (ricordiamo che il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 21:15).
Il programma di oggi al centro sportivo
Alle 12:30, al Viola Park, sarà Fabio Grosso a presentare il match e a rispondere alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia. Al termine dell’incontro con la stampa, la squadra si ritroverà per il pranzo di gruppo, prima di tornare in campo nel pomeriggio per l’allenamento di rifinitura. Una seduta importante per mettere a punto gli ultimi dettagli tattici in vista della gara di domani.
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