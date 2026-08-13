Problemi alla schiena per Mandragora: da valutare la presenza in Coppa

Problemi alla schiena per Mandragora: da valutare la presenza in CoppaFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:22Notizie di FV
di Redazione FV
La Fiorentina potrebbe dover fare a meno di Rolando Mandragora nella partita di Coppa Italia: il centrocampista ha qualche problema alla schiena

Rolando Mandragora resta da valutare in vista della partita di domani contro il Benevento in Coppa Italia. A rivelarlo è stato lo stesso allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, che ha parlato di un "problema alla schiena" da valutare nelle prossime ore. 

A centrocampo comunque non mancheranno le soluzioni per il tecnico viola, visto che gli altri giocatori sono tutti a disposizione e quindi l'abbondanza nel reparto permetterà a Mandragora di riposare e recuperare in vista dell'esordio in campionato previsto per lunedì 24 agosto a Roma contro i giallorossi. 