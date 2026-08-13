"Manca ancora qualcosa sul mercato": rivivi la conferenza stampa di Fabio Grosso

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Vigilia di Coppa Italia per la Fiorentina che domani alle 21.15 affronterà il Benevento al Franchi. Dal Viola Park Fabio Grosso in conferenza stampa ha parlato di tanti temi, presentando la partita ma anche il momento della sua squadra, chiamata al debutto in gare ufficiali. Ecco le parole del tecnico viola: "Cercheremo di completare la rosa sia a centrocampo che a difesa ma anche nel reparto offensivo che dobbiamo assolutamente implementare. Ma va fatto con ragazzi che hanno le caratteristiche giuste.

L'entusiasmo si sente forte e chiaro e siamo contentissimi di questo. Nel calcio siamo strani perché lavorare con entusiasmo è bello, sapere che c'è grande energia per noi è una bella responsabilità. Però l'equilibrio e la lucidità saranno fondamentali. Domani ci saranno tantissimi spettatori e siamo grati di questo".

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