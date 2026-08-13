Domani Fiorentina-Benevento: ecco come seguire il match
La Fiorentina è pronta a fare il suo esordio ufficiale nella nuova stagione. I viola scenderanno in campo al Franchi contro il Benevento nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia, con calcio d'inizio fissato per domani alle 21:15. Ma dove vedere Fiorentina-Benevento? La sfida sarà trasmessa in diretta TV su Italia1 e in streaming su Mediaset Infinity.
Chi non potrà seguire la partita in TV o in streaming potrà affidarsi alla radio. Su Radio FirenzeViola ci sarà un ampio pre e post partita, con la radiocronaca direttamente dal Franchi del nostro direttore Tommaso Loreto, per accompagnarvi durante tutto il match. Sarà inoltre possibile seguire la partita con la diretta testuale sul nostro sito FirenzeViola.it, per non perdere aggiornamenti, azioni e risultato in tempo reale.
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