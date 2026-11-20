Jimenez incassa la fiducia dei compagni, Ranieri su tutti

“Ha una qualità incredibile per un terzino”: ad incoronare Alex Jimenez è il compagno di squadra Luca Ranieri che in un'intervista riconosce al giocatore arrivato tra lo scetticismo un valore importante per la squadra. Detto di chi fino ad un anno fa era il capitano della Fiorentina forse vale ancora di più. La stima dei compagni c’è e quella dell’allenatore pure. Con Vanoli il terzino destro è diventato un punto fermo nell’undici titolare e c’è da dire che Jimenez la maglia se l’è guadagnata e merita di tenerla (una frase che dice spesso il tecnico) togliendo qualche castagna dal fuoco alla Fiorentina.

Decisivo in attacco

Con due gol (Napoli e Genoa) e tre assist (con Venezia e Atalanta per Mastantuono e Njie oltre all’autorete di Vasquez col Genoa sul suo tiro in A più uno in Coppa) ha guidato la Fiorentina ed è stato decisivo nelle difficoltà. A Monza Vanoli dovrebbe ripartire proprio da lui, una delle poche certezze finora. Il giocatore deve certo migliorare nella fase difensiva dove grinta e velocità non gli mancano che però lo spagnolo ha usato più in fase di spinta (con buoni risultati).

Carattere sì ma senza rischi

Una grinta che deve certo dosare, con Vanoli furioso ad esempio a San Siro per evitare che il giocatore rischiasse provvedimenti disciplinari a fine gara. Ma il "pacchetto Jimenez" prevede anche il carattere fumantino, l'importante è che impari ad usarlo solo a vantaggio della squadra.