FirenzeViola Italia Femminile: Soncin attua dei cambiamenti ma non placa le polemiche. Ultimo step per il Mondiale

Diramate le convocazioni per il play-off con la FInlandia. L'ultimo prima del Mondiale. Tra novità ed esclusioni non mancano le critiche al CT

È infine arrivata la tanto attesa lista delle convocate che dovrà affrontare il secondo play-off contro la Finlandia per poter staccare il pass per il Mondiale Femminile del 2027 che si terrà in Brasile. L’Italia arriva a questo impegno carica di energie e con la consapevolezza di essere ad un passo dal traguardo finale. Rispetto alle chiamate viste contro la Bielorussia, questa volta il CT Soncin e la sua vice Viviana Schiavi hanno rimescolato un po’ le carte, sebbene persistano ancora elementi all’interno del gruppo che hanno nuovamente scatenato la protesta degli utenti social nei confronti del selezionatore. Come da prassi si potrebbe dire. Analizziamo nel dettaglio le novità introdotte dall’ex tecnico del Venezia per questa doppia sfida e vediamo poi i motivi per cui anche molti utenti si sono apertamente dichiarati non soddisfatti di queste convocazioni.

Tra i rientri ci sono sicuramente da segnalare quelli dell’ex capitana viola Elena Linari e di un’altra giocatrice recentemente passata per Firenze: Agnese Bonfantini, le cui ultime prestazioni hanno convinto il CT a richiamarla in gruppo. Un’altra piacevole novità è sicuramente l’ingresso di Giusy Moraca alla prima convocazione ufficiale in Azzurro. Premiati i suoi sforzi con il Como 1907, tra Serie B e Serie A Women, e la sua crescita come atleta. Dentro anche Irene Santi e Gaia Distefano. La capitana interista non era presente per la doppia sfida contro la Bielorussia, al pari dell’attaccante del Parma Women. Anche lei si affaccia all’azzurro per la prima volta dopo un inizio di campionato importante con la formazione ducale. Vedremo se per loro ci sarà spazio anche in campo per qualche minuto o, chissà, dall’inizio di una delle due sfide delicatissime.

Veniamo ora alle noti dolenti, iniziando dai portieri: l’infortunio patito da Astrid Gilardi nel derby lariano avrebbe potuto aprire o al ritorno di Margot Shore in gruppo o alla promozione di una degli estremi difensori dell’Under 23. Nessuna delle due opzioni; Soncin ha scelto di convocare solo tre portieri riconfermando il trio composto da Giuliani, Baldi e Durante. Emergono qui i primi contrasti con il mondo social che rimprovera al CT la scelta di continuare a chiamare delle giocatrici dalle prestazioni decisamente altalenanti e poco sicure. Tutte e tre infatti si sono rese protagoniste di errori grossolani nel corso delle ultime sfide. Soncin tuttavia ha scelto, come anticipato anche a Firenzeviola al termine del match del Franchi pareggiato con la Bielorussia, di continuare ad appoggiarsi al gruppo storico senza stravolgerlo. Motivo anch’esso che attira feroci critiche dal mondo del tifo azzurro.

Gli altri motivi per cui il web si è schierato a sfavore del tecnico della Nazionale Femminile, sono le assenza di giocatrici che stanno vivendo ottimi periodi di forma con le loro squadre come Michela Giordano, Melissa Bellucci e Giada Pellegrino-Cimò. Quest’ultima, con la Roma, sta dando continuità alle ottime prestazioni intraviste durante il Mondiale Under 20. Tutte e tre le ragazze sono state comunque chiamate in Nazionale ma invece di andare a Coverciano devieranno per Tirrenia, rispondendo alla chiama dell’Under 23 di Tatiana Zorri. Selezione, della quale, se ne continua a chiedere la cancellazione ormai da anni. Restano nuovamente escluse Giorgia Arrigoni e Nadine Nischler che pagano i non eccelsi inizi di stagione con le loro società.

Non c’è pace per Andrea Soncin ma essere il CT di una Nazionale comporta questi rischi e queste situazioni. Tuttavia le critiche e le polemiche, per quanto giuste e sacrosante, devono essere messe da parte. Ora l’unico obiettivo è quello di raggiungere il Mondiale e per farlo l’Italia Femminile dovrà essere la miglior versione di sé stessa sia a Helsinki che a Taranto. Una volta staccato il pass per il Brasile spetterà allo staff delle Azzurre decidere se ascoltare le voci esterne che chiedono di cambiare questa Nazionale rendendola più giovane, più spiccata e più imprevedibile, o continuare ad affidarsi ad un gruppo storico ormai in fase decadente con il rischio che l’avventura in Brasile duri troppo poco.