Inizia la missione americana, arriva Grosso: le sue parole e quelle di Commisso

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È stato il giorno dell'annuncio: Fabio Grosso è ufficialmente l'allenatore della Fiorentina. La notizia ha fatto chiarezza una volta per tutte su chi sarà la prossima guida tecnica della squadra lasciata in questi giorni da Paolo Vanoli, con lo stesso ex Sassuolo che ha subito commentato con gioia ai canali ufficiali del club: "Non amo mai fare promesse, ma consapevole delle responsabilità che mi aspettano, mi sento fin da subito di poter garantire serietà, professionalità e coinvolgimento".

Il presidente lo accoglie, nel giorno della missione americana

A dare il saluto ufficiale a Grosso è stata anche la proprietà, con le parole del presidente Giuseppe Commisso: "Fabio non è soltanto un Campione del Mondo: è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti. Dopo una stagione difficile, vogliamo aprire una nuova fase con energia, ambizione e senso di responsabilità". Dunque, nel giorno della missione americana, con Paratici e Ferrari partiti in direzione New Jersey, si apre la stagione 2026/27.