FirenzeViola Missione in New Jersey. Perchè Commisso ha voluto l'incontro con i dirigenti

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Paratici e Ferrari sono attesi oggi negli Stati Uniti per l'incontro con i Commisso che chiarirà i confini entro cui si potranno muovere

Il New Jersey aspetta i dirigenti della Fiorentina e a partire da oggi inizia la "missione" negli Stati Uniti per Fabio Paratici e Alessandro Ferrari, attesi dai Commissoper l'incontro che dovrebbe definire i confini entro cui i dirigenti viola si potranno e si dovranno muovere in un'estate che si preannuncia di grandi cambiamenti. C'è fervente attesa a Firenze per ciò che emergerà dal meeting programmatico in New Jersey, perché i tifosi della Fiorentina sono curiosi di capire cosa emergerà e quali saranno le volontà della famiglia Commisso dopo una delle stagioni peggiori della storia gigliata.

I perché dell'incontro

Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, sarebbero stati soprattutto i Commisso a voler incontrare i dirigenti della Fiorentina a New York, che dal canto loro pensavano di poter fare questa riunione in versione virtuale, in call. Anche per non perdere tempo in vista del calciomercato che sta per iniziare. Alla fine però ha prevalso la volontà della proprietà, così Paratici potrà conoscere dal vivo sia Joseph che Catherine, sentiti fin qui soltanto per telefono o via Ferrari. Uno dei motivi che ha portato i Commisso a volere l'incontro è stato sia la volontà di parlare faccia a faccia con chi comanda a Firenze, sia allargare il conciliabolo ai dirigenti Mediacom così da fare un punto della situazione a pochi mesi dalla scomparsa di Rocco Commisso. Gli interessi in ballo sono tanti e i Commisso non hanno intenzione di tirarsi indietro, ma parlarne tutti insieme vis a vis permetterà di avere più chiari gli investimenti da fare.

Cosa spera Paratici

Facile immaginare quale sia l'obiettivo sia di Ferrari che soprattutto di Paratici, chiamato al suo primo vero calciomercato da direttore sportivo della Fiorentina. L'ex dirigente di Juventus e Tottenham non è venuto a Firenze per vivacchiare e chiederà ai Commisso la disponibilità massima a costruire una squadra che possa competere per le posizioni europee la prossima stagione, sapendo che dovrà far fronte ad un bilancio che dopo l'ultimo anno è in rosso. Da capire anche l'intervento tramite sponsorizzazione di Mediacom, perché senza i 25 milioni di sponsor sarebbe ancora più difficile avere un budget per puntare in alto. Tutto è in ballo dunque quando Ferrari e Paratici sono pronti a volare nella Grande Mela, tra qualche giorno sarà tutto più chiaro e potrebbe esserci una conferenza stampa per spiegare alla stampa, e ai tifosi, cosa aspettarsi da questa Fiorentina.