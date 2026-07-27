Calciomercato Comuzzo-Torino, i dettagli dell'operazione e le tempistiche: ecco il punto

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Il difensore sarà granata, ma non in tempi brevissimi: ecco il motivo

Ormai sembra tutto fatto per il passaggio temporaneo di Pietro Comuzzo al Torino: operazione che dovrebbe chiudersi col prestito oneroso a un milione di euro più 19 milioni di diritto di riscatto. Il calciatore arriverà alla corte di Ignazio Abate, ma non subito.

Le tempistiche

Il classe 2005 sarà il rinforzo in difesa per i granata: operazione che va bene anche ai viola, visto che il club di Commisso voleva comunque mantenere un certo controllo sul proprio prodotto del vivaio (e il riscatto a 19 milioni pare comunque alto). Il calciatore si trova ancora in Inghilterra e prenderà parte al ritiro della Fiorentina anche nei prossimi giorni. Infatti c'è la possibilità che Comuzzo vada a Torino soltanto al termine della prossima settimana, anche se l'operazione non pare a rischio il calciatore svolgerà ancora parte della preparazione coi viola.