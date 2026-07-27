Calciomercato Comuzzo verso il Torino. Sarà una settimana intensa e non solo per le cessioni

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Pietro Comuzzo potrebbe dare il via a un domino di cessioni e acquisti: la Fiorentina di Grosso ha bisogno di nuovi esterni

Pietro Comuzzo si avvicina al Torino, con le prossime ore che potrebbero essere decisive per il suo passaggio in prestito oneroso con diritto di riscatto in granata. La Fiorentina non ha intenzione di privarsene a titolo definitivo, non in questo momento almeno. Per questo si tratta su una cifra che possa dare il "la" al prestito per poi concluderla con un "semplice" diritto a cifre comunque decisamente inferiori rispetto ai 30 milioni e passa che i viola avrebbero percepito se la cessione al Napoli fosse andata a buon fine. Si parla infatti di un'operazione da 20 milioni.

L'addio di Comuzzo anche prima del Real Madrid

Comuzzo contro il QPR ha mostrato i soliti limiti e con il ritorno di Pongracic e il potenziale arrivo di Valdepenas che può fare anche il centrale, la cessione è forse l'unica opzione percorribile per non costringerlo a perdere un anno alle spalle dei titolari. I granata ci credono fortemente, lo vogliono da settimane e ora sono pronti per stringere. La sensazione è che già oggi, o comunque in questo inizio settimana, si possa trovare l'intesa definitiva e non ci sarebbe da stupirsi se il classe 2005 dovesse ripartire verso l'Italia in anticipo rispetto ai compagni impegnati in Inghilterra.

Una settimana di cessioni e acquisti

Sarà una settimana che tra l'altro potrebbe portare all'addio anche di altri calciatori in esubero. Matias Moreno tratta col Venezia, Fortini è sempre sul taccuino del Torino oltre che del Napoli. Dodo aspetta una proposta concreta e Kean resta un giocatore in odore di cessione. Insomma, ci sarà sicuramente da tenere alta l'attenzione da qui all'amichevole di sabato contro il Real Madrid. Un'attenzione che si sposterà anche sugli acquisti di due terzini, Joao Mario e Valdepenas, oltre che di almeno un esterno offensivo. La squadra ha mostrato che una delle lacune principali in questo momento è proprio la mancanza di un'identità offensiva legata anche a nuove certezze a cui affidarsi in attacco.

Comuzzo e la necessità di ritrovare la fiducia...altrove

Intanto i tifosi della Fiorentina dovranno prepararsi a salutare uno dei giocatori su cui avevano fatto maggiore affidamento per un futuro migliore. Il problema è che Comuzzo ha evidentemente perso un po' di fiducia per strada e per ritrovarla probabilmente ha bisogno di andarsela a cercare altrove. Sarà solo un arrivederci? Ce lo dirà la prossima stagione.