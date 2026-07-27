Dall'Argentina, offerta viola per Modica del Gimnasia. Risposta fredda dei sudamericani
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Dall'Argentina rimbalza un nome nuovo per l'attacco della Fiorentina. La voce arriva dai colleghi di Aurora Argentina 91.3, radio locale della città di Mendoza che segue da vicino le vicende del Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Secondo quanto riferito, i viola avrebbero posato gli occhi sul centravanti della squadra in questione, ossia Agustin Modica.
La Fiorentina, stando a quanto riferito dal Sudamerica, avrebbe fatto un'offerta per il centravanti classe 2003, che gode del vantaggio di essere di passaporto italiano (nativo di Villanova d'Albenga). La dirigenza del Gimnasia avrebbe però confermato che il giocatore resterà fino a fine anno in Argentina, da capire ora se il ds Paratici tornerà alla carica per Modica.
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