Soldi e grossa percentuale sulla rivendita: le richieste viola per Moreno al Venezia
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Il futuro di Matias Moreno resta uno dei temi aperti del mercato della Fiorentina. Come riporta La Nazione, proseguono i contatti tra il club viola e il Venezia per valutare la fattibilità dell'operazione. La richiesta della società gigliata è chiara: almeno 8 milioni di euro, oltre a una consistente percentuale sulla futura rivendita del difensore argentino.
Moreno, nelle scorse settimane, ha rifiutato la destinazione Wrexham e continua ad avere estimatori sia in Italia sia all'estero. Oltre al Venezia, infatti, sulle sue tracce restano anche Monza e gli spagnoli di Getafe ed Espanyol. La Fiorentina punta a trovare la soluzione migliore per la cessione del centrale, cercando di valorizzare al massimo il suo cartellino.
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