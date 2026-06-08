Grosso nuovo allenatore viola, Commisso: "Vogliamo aprire una nuova fase"

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Nel comunicato ufficiale con cui la Fiorentina ha annunciato l'ingaggio di Fabio Grosso come nuovo allenatore, il club gigliato ha condiviso anche le parole cariche d'entusiasmo del presidente Giuseppe Commisso.

Le parole di Commisso

"Siamo molto felici - ha detto il numero uno di Mediacom e Fiorentina - di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina. Fabio non è soltanto un Campione del Mondo: è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti. Dopo una stagione difficile, vogliamo aprire una nuova fase con energia, ambizione e senso di responsabilità. Crediamo che Fabio abbia la personalità, il metodo e l’entusiasmo per aiutarci a costruire una Fiorentina più forte, più competitiva e sempre legata alla sua identità. Gli diamo il benvenuto con grande fiducia. Forza Viola!”.