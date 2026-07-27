Calciomercato Il Como lavora sotto traccia per Kean. La richiesta di Fabregas e le mosse della Fiorentina

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Il Como continua a lavorare per portare Kean in riva al lago. Fabregas lo vuole ma la Fiorentina chiede sempre 40 milioni di euro

Il Como continua a lavorare sotto traccia per arrivare a Moise Kean. Nelle ultime ore sono proseguiti i contatti tra il club lariano e l'entourage del giocatore per cercare di capire i potenziali contorni dell'offerta necessaria per strappare il sì del giocatore e ovviamente quello della Fiorentina. Fabio Grosso non si è nascosto a margine dell'amichevole contro il Gubbio, sottolineando come l'addio dell'attaccante sia una possibilità che potrebbe concretizzarsi entro la fine del mercato e il Como ha deciso di provare ad accelerare.

Kean è una richiesta diretta di Fabregas

L'affare Kean nascerebbe su esplicita richiesta di Cesc Fabregas, che secondo le ultime notizie si sarebbe speso in prima persona per chiedere al proprio club di lavorare per la punta viola e della Nazionale italiana. L'allenatore del Como crede che Kean possa alzare fin da subito il livello di una squadra forte ma giovane, che si troverà a breve alle prese con la Champions League e che dunque avrà bisogno anche di giocatori con una certa esperienza.

Nessun contatto tra Fiorentina e Como

La Fiorentina da par suo al momento non è stata coinvolta nella trattativa e non ha ricevuto ancora nessuna offerta da parte del Como che prima, evidentemente, vuole avere la certezza dell'ok da parte dell'attaccante. I viola hanno fissato in 40 milioni il prezzo di Moise Kean e non scenderanno al di sotto di questa cifra. Certo, attualmente non c'è la fila fuori dal Viola Park per la punta, ma la Fiorentina non ha nemmeno la necessità stringente di cederlo e potrebbe comunque tenerlo in rosa anche per la prossima stagione.

La Fiorentina si muove per il sostituto

I prossimi giorni saranno decisivi perché lo stesso Fabregas vorrebbe a disposizione un nuovo attaccante nel minor tempo possibile, con Zirkzee indicato come potenziale alternativa. Se il Como si muoverà con una cifra degna di nota, la Fiorentina non farà muro e cederà Kean per poi individuare il sostituto. Le voci su un presunto interesse per Santiago Castro prima che scegliesse la Roma, dimostrano come, altrettanto sotto traccia, la Fiorentina stia lavorando all'eventuale sostituzione del suo attaccante titolare.