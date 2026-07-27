Roma, fatta per Castro dal Bologna. La Fiorentina gli aveva offerto un ingaggio più alto
Santiago Castro è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Roma. Secondo quanto riportato dall'edizione romana del Corriere della Sera, il club giallorosso è ormai a un passo dall'accordo con il Bologna sulla base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, con la chiusura dell'operazione attesa nelle prossime ore.
Un dettaglio significativo riguarda anche la Fiorentina. Sempre secondo il quotidiano, il club viola aveva provato a inserirsi nella corsa all'italo-argentino, mettendo sul tavolo una proposta di ingaggio superiore rispetto a quella della Roma. Nonostante l'offerta economicamente più vantaggiosa, però, il giocatore ha scelto di declinare la destinazione Firenze, preferendo il trasferimento nella Capitale, dove percepirà uno stipendio da circa 2,2 milioni di euro a stagione, quasi il doppio rispetto a quello attuale.
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